إغلاق جامعة في مدينة وارغيم البلجيكية للبحث عن رجل مسلح - فيديو

ذكرت مصادر إعلامية بلجيكية، أن قوات الأمن قامت بإغلاق عدد من المباني التابعة للجامعة الفلمنكية في مدينة وارغيم، بهدف البحث عن رجل مسلح.

وطالبت الجهات الأمنية المواطنين في المدينة بالبقاء داخل منازلهم، ومتابع الأخبار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "هوية المشتبه به معروفة بالفعل لدينا، وأنه لا يوجد تهديد".

وتابعت، أن "فرق التدخل الخاصة التابعة للشرطة الفدرالية موجودة الآن في الموقع للمساعدة في عملية البحث".

🚨UPDATE verdachte toestand #Vives#Kortrijk: politie en parket laten weten dat de identiteit van de verdachte gekend is en dat er geen sprake is van enige dreiging. Ook de speciale interventieteams van de federale politie zijn nu ter plaatse om te helpen met de zoekactie❗️ pic.twitter.com/ztw4FHRWXZ — Politiezone VLAS 🌈 (@pzvlas) October 7, 2021

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن "شرطة مدججة بالسلاح ودوريات متواجدة في محيط مبنى الجامعة الفلمنكية بالمدينة"، وأنه "يتم تفتيش جميع المباني".

من جهتها، أعلنت عمادة الجامعة عن "تعليق جميع الفصول الدراسية لهذا اليوم".

Update: alle lessen in campus Kortrijk opgeschort voor vandaag. Opgelet, de foto die circuleert van de kale man met een geweer betreft een politieagent. Hou onze kanalen en @pzvlas in de gaten voor de juiste en laatste info. — Hogeschool VIVES (@viveshogeschool) October 7, 2021

وقال المدير العام للكلية جوريس هيندريكس: "أبلغ أحد ركاب الحافلة الشرطة أنه رأى شابا مسلحا ينزل من الحافلة في الكلية ويتجه نحو المباني الدراسية".

وأضاف: "يقال إنه خطير وغير مستقر ومعروف لدى الشرطة".

من جهتهم، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الفيديوهات ذكروا أنها من داخل الجامعة.

المصدر: وكالات