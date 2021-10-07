ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلا
أكد نصير ناصر المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في باكستان اليوم الخميس أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بعدما ضرب زلزال وسط البلاد.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع فجر اليوم الخميس على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومترا شرق مدينة كويتا عاصمة محافظة بلوشستان.
وانهار أكثر من 100 منزل طيني كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المباني، بما فيها مبان حكومية. ونقلت وكالة "رويترز" عن سهيل أنور، نائب المفوض بمدينة هارناي أن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى.
At least 11 people were killed and about 200 injured in a 5.7-magnitude #earthquake in Pakistan.— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) October 7, 2021
The quake was centered near #Harnai district in Baluchistan province, according to @USGSpic.twitter.com/odYwvZGwjR
وقال مسؤولو إنقاذ إن معظم القتلى من النساء والأطفال. وكانت التقارير الأولية تتحدث عن سقوط 15 قتيلا.
المصدر: "رويترز"
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