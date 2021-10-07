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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلا

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلا
Reuters QUETTAVOICE.COM
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أكد نصير ناصر المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في باكستان اليوم الخميس أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بعدما ضرب زلزال وسط البلاد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع فجر اليوم الخميس على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومترا شرق مدينة كويتا عاصمة محافظة بلوشستان.

وانهار أكثر من 100 منزل طيني كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المباني، بما فيها مبان حكومية. ونقلت وكالة "رويترز" عن سهيل أنور، نائب المفوض بمدينة هارناي أن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى.

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وقال مسؤولو إنقاذ إن معظم القتلى من النساء والأطفال. وكانت التقارير الأولية تتحدث عن سقوط 15 قتيلا.

المصدر: "رويترز"

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