مقتل 15 شخصا بزلزال ضرب وسط باكستان

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر على الأقل، فجر اليوم الخميس، محافظة بلوشستان في وسط باكستان مسفرا عن مقتل 15 شخصا على الأقل.

ووقع الزلزال، حسب هيئات للمسح الأرضي، في حوالي الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي على بعد 14 كيلومترا من مدينة هرناي و100 كيلومتر من عاصمة بلوشستان مدينة كويتا.

وتراوحت قوة الزلزال وفقا لبيانات مختلفة من 5.7 إلى 5.9 درجة.

Significant magnitude 5.9 #earthquake 97 km east of Quetta, Pakistan - info, user reports and updateshttps://t.co/mmxozYeBs3 — Earthquake Monitor (@EQAlerts) October 6, 2021

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال أسفر عن هزات أرضية ملحوظة في هرناي حيث قتل جراءها 15 شخصا.

وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، الأمر الذي يجعله أكثر إحساسا بالنسبة إلى السلكان المحليين.

المصدر: RT + وسائل إعلام باكستانية