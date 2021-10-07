 
مباشر

مقتل 15 شخصا بزلزال ضرب وسط باكستان

أخبار العالم

مقتل 15 شخصا بزلزال ضرب وسط باكستان
Reuters Naseer Ahmed
مدينة كويتا الباكستانية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rg6k

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر على الأقل، فجر اليوم الخميس، محافظة بلوشستان في وسط باكستان مسفرا عن مقتل 15 شخصا على الأقل.

ووقع الزلزال، حسب هيئات للمسح الأرضي، في حوالي الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي على بعد 14 كيلومترا من مدينة هرناي و100 كيلومتر من عاصمة بلوشستان مدينة كويتا.

وتراوحت قوة الزلزال وفقا لبيانات مختلفة من 5.7 إلى 5.9 درجة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال أسفر عن هزات أرضية ملحوظة في هرناي حيث قتل جراءها 15 شخصا.

وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، الأمر الذي يجعله أكثر إحساسا بالنسبة إلى السلكان المحليين.

المصدر: RT + وسائل إعلام باكستانية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا