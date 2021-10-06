 
مباشر

كبير دبلوماسيي الصين: المواجهة بين واشنطن وبكين ستضر العالم

أخبار العالم

كبير دبلوماسيي الصين: المواجهة بين واشنطن وبكين ستضر العالم
Reuters KKH/
كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rg5h

قالت وكالة "شينخوا" إن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن المواجهة بين بكين وواشنطن ستلحق أضرارا جسيمة بالبلدين والعالم.

ونقلت الوكالة الصينية الرسمية عن يانغ قوله إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على اتخاذ إجراءات لإدارة الخلافات بشكل صحيح وتجنب الصراع، ووصف محادثاته مع سوليفان في سويسرا يوم الأربعاء بأنها شاملة وصريحة.

وكان البيت الأبيض أفاد بأن سوليفان أثار مخاوف بلاده من تصرفات بكين في اجتماعه مع يانغ.

وأضاف البيت الأبيض أن "سوليفان أوضح أنه بينما سنواصل الاستثمار في قوتنا الوطنية والعمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، سنواصل أيضا التعامل مع جمهورية الصين الشعبية على مستوى رفيع لضمان المنافسة المسؤولة".

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا