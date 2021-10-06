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البيت الأبيض: سوليفان أثار مخاوف واشنطن من تصرفات بكين في لقائه مع كبير الدبلوماسيين الصينيين

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البيت الأبيض: سوليفان أثار مخاوف واشنطن من تصرفات بكين في لقائه مع كبير الدبلوماسيين الصينيين
Reuters
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
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أفاد البيت الأبيض بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أثار مخاوف بلاده من تصرفات بكين في اجتماع مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي بسويسرا اليوم الأربعاء.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن هذه المخاوف شملت "حقوق الإنسان والوضع في إقليم شينجيانغ وهونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي وتايوان".

وأضاف البيت الأبيض أن "سوليفان أوضح أنه بينما سنواصل الاستثمار في قوتنا الوطنية والعمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، سنواصل أيضا التعامل مع جمهورية الصين الشعبية على مستوى رفيع لضمان المنافسة المسؤولة".

وكان هذا أول لقاء مباشر بين سوليفان ويانغ منذ تبادل التصريحات الحادة بين الاثنين في ألاسكا شهر مارس المنصرم.

المصدر: "رويترز"

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