لابيد يلتقي بلينكن في واشنطن الأسبوع القادم.. وإيران على رأس الأجندة
AP Andrew Harnik
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أكدت إسرائيل أن وزير خارجيتها يائير لابيد سيجري محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن الأسبوع القادم.
وقال مكتب لابيد اليوم الأربعاء إن زيارته إلى الولايات المتحدة ستستغرق من 12 حتى 14 أكتوبر وستشمل اجتماعا مع بلينكن، دون شرح المزيد من التفاصيل.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي أن بلينكن دعا لابيد لزيارة واشنطن في أكتوبر.
وعقد آخر لقاء بين الوزيرين في روما بيونيو الماضي.
وأفاد موقع "والا" العبري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن زيارة لابيد القادمة ستتركز على الملف الإيراني، وسط توقعات باستئناف المفاوضات النووية في فيينا في غضون الأسابيع القادمة.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
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