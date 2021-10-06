قبرص تمدد حبس شخص تعتبره إسرائيل رجل اغتيالات جندته إيران

قررت محكمة في قبرص اليوم الأربعاء تمديد فترة حبس مواطن أذربيجاني تزعم إسرائيل أنه جنّد من قبل إيران لتنفيذ عمليات اغتيال بحق رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة.

وقضت محكمة في نيقوسيا اليوم الأربعاء بأن المشتبه فيه البالغ من العمر 39 عاما سيبقى وراء القضبان حتى الاثنين القادم، مما سيتيح الوقت المطلوب لترجمة الوثائق القضائية، ثم سينظر القضاء في طلب الشرطة تمديد حبسه لثمانية أيام أخرى.

واعتقل هذا الرجل الأسبوع الماضي، بعد أن دخل أراضي جمهورية قبرص المعترف بها دوليا قادما من الشطر التركي من الجزيرة، وعثر بحوزته على مسدس مزود بكاتم صوت.

وأفادت تقارير أولية بأن الموقوف كان ينوي اغتيال رجل أعمال إسرائيلي مقيم في قبرص.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الاثنين أن الحديث يدور عن مخطط إيراني لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة، ونفت سفارة طهران في نيقوسيا نفيا قاطعا هذه الادعاءات.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه فيه وصل إلى قبرص قبل ثلاثة أسابيع عبر مطار لارنكا الدولي قادما من روسيا، وقام بزيارات يومية تقريبا إلى الشطر الشمالي من الجزيرة.

وأفادت تقارير صحفية محلية بأن المشتبه فيه يلتزم الصمت وليس هناك أي أدلة تربطه مع "أنشطة إرهابية".

المصدر: Cyprus Mail