ألمانيا.. الأحزاب تبحث تشكيل حكومة جديدة تحت قيادة يسار الوسط

عبر الحزبان اللذان برزا على الأرجح كصانعي ملوك في الانتخابات الألمانية الشهر الماضي عن رغبتهما في عقد محادثات بشأن حكومة محتملة تحت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي حال نجحا في نهاية المطاف سوف تلقي المفاوضات بكتلة الاتحاد بزعامة المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل في صفوف المعارضة بعد 17 عاما من حكم أكبر اقتصاد أوروبي.

لكن مثل هذه المحادثات الاستكشافية هي الأولى ضمن عدة خطوات نحو تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وقال كلا الحزبين إن التحالف مع الاتحاد ليس خارج الطاولة.

وقال قادة حزب الخضر إنهم اقترحوا الآن على الديمقراطيين الأحرار أن يدخلا معا في مفاوضات ثلاثية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

واعتبر روبرت هابيك الزعيم المشارك لحزب الخضر أن هذا المزيج يقدم "أكبر التداخلات من حيث المحتوى"، على الرغم من وجود "أسئلة واختلافات مفتوحة مهمة".

وشدد على أن الباب ليس مغلقا تماما بشأن التحالف مع الاتحاد.

ويمكن أن يتحالف هذان الحزبان مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أو مع كتلة الاتحاد (يمين الوسط) التي تتزعمها المستشارة الألمانية المنتهية أنغيلا ميركل لتشكيل أغلبية برلمانية.

وعادة ما يميل الخضر إلى اليسار، بينما تحالف الديمقراطيون الأحرار في الأغلب خلال العقود الأخيرة مع الاتحاد. وعقدت جميع الأحزاب الأربعة اجتماعات ثنائية مع بعضهما البعض خلال الأيام الأخيرة.

تركت الانتخابات الألمانية التي أجريت في 26 سبتمبر، حزبين محتملين كصانعي ملوك هما: حزب الخضر الذي جاء في المرتبة الثالثة، وحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للتجارة والذي جاء في المرتبة الرابعة.

إقرأ المزيد

المصدر: أسوشييتيد بريس