أمير عبد اللهيان: نسعى لتعزيز التعاون مع روسيا وتفعيل المعاهدات السابقة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين مختلفة عن السابق ولدى طهران نية جادة في تعزيز العلاقات مع موسكو.

وأضاف في تصريح خلال زيارته لموسكو أن إيران تحاول تفعيل التفاهمات والمعاهدات السابقة التي عقدت بين البلدين خاصة في الاقتصاد.

كما تطرق إلى الاتفاق النووي وأوضح أنه في حال تم التوصل من خلال مفاوضات فيينا إلى نتيجة ملموسة للشعب الإيراني سوف نستثمر الاتفاق النووي لدعم تنميتنا الاقتصادية، لكن لو سلكت المفاوضات نفس المسار السابق وأصبح التفاوض من أجل التفاوض، سوف نتخذ القرار اللازم بشأن ذلك.

المصدر: إيسنا