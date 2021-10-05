ستولتنبرغ: لم نتمكن من إقناع تركيا بالتخلي عن أنظمة "إس 400" الروسية

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن التكتل لم يتمكن من إقناع تركيا بالتخلي عن أنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي واستبدالها بأنظمة من صنع الدول الغربية.

وقال ستولتنبرغ خلال ندوة في واشنطن، اليوم الثلاثاء: "كما قلت سابقا، وهذه مسألة مهمة بالنسبة للناتو، فإن أنظمة "إس 400" للدفاع الجوي يجب أن تكون قابلة للاندماج مع أنظمة الناتو. ويجب أن تكون هناك إمكانية لدمجها بمنظومة الدفاع الجوي والصاروخي للناتو. والأمر ليس كذلك مع "إس 400".

وتابع: "كنا نحاول إيجاد حلول بديلة مثل "باتريوت" أو نظام SAMP/T الفرنسي الإيطالي. ونحن لم ننجح بذلك، لكننا سنواصل جهودنا".

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وأضاف ستولتنبرغ: "نعمل على معالجة تلك القضايا كحلف، وأنا على علم بأن هناك بعض المشاكل، إذ أن بعض الأعضاء لهم مواقف ناقدة (تجاه أنقرة) ويجري الحديث عن ذلك بشكل علني، بما في ذلك خلال اجتماعات الناتو".

وأشار مع ذلك إلى أن "تركيا تعتبر حليفا مهما، ولعبت دورا مهما في دحر "داعش"... ولم يستقبل أي عضو آخر عددا أكبر من اللاجئين مما استقبلته تركيا".

وشدد على ضرورة العمل على حل الخلافات في إطار الناتو.

يذكر أن صفقة توريد أنظمة "إس 400" للدفاع الجوي بين موسكو وأنقرة في عام 2017 أثارت انتقادات من قبل حلفاء تركيا في الناتو ومن الحلف أيضا، حيث تطالب واشنطن السلطات التركية بالتخلي عن الأنظمة الروسية وقد فرضت عقوبات على تركيا. لكن أنقرة رفضت تلك المطالب، وأكدت تمسكها بالصفقة.

المصدر: "تاس"