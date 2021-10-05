ماكرون يجتمع مع بايدن في مجموعة العشرين على أمل "عودة التواصل"
Reuters
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيجتمع مع نظيره الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في روما بنهاية أكتوبر "لإعادة التواصل" بعد خلاف حول اتفاق عسكري بين أمريكا وأستراليا.
وأكد ماكرون لدى وصوله لحضور قمة في سلوفينيا: "سنلحق بركب مجموعة العشرين. أعتقد أنها المناسبة الملائمة لنرى كيف يمكننا معاودة التواصل... الأمر يتعلق بالحقائق وما الذي ينبغي علينا القيام به معا".
وغضبت باريس بشدة في أعقاب قرار أستراليا إلغاء عقد بقيمة ضخمة لشراء غواصات من فرنسا والاتجاه بدلا من ذلك لبناء غواصات بتصميم أمريكي في إطار تحالف "أوكوس" الأمني الجديد مع واشنطن ولندن.
المصدر: "رويترز"
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