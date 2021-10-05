 
مباشر

فرنسا تهدد بإعادة النظر بعلاقتها مع بريطانيا

أخبار العالم

فرنسا تهدد بإعادة النظر بعلاقتها مع بريطانيا
Reuters
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfrz

هدد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، بإعادة النظر في "العلاقات الثنائية" مع بريطانيا، في ما يتعلق بالخلاف بشأن حقوق الصيد بين باريس ولندن.

وطالب كاستكس، الاتحاد الأوروبي بأن يكون "أكثر حزما" حيال بريطانيا، مضيفا: "إذا لم يكن ذلك كافيا، سنضغط، لدفع البريطانيين لاحترام تعهداتهم وسنعيد النظر في كل الشروط المدرجة في الاتفاقيات التي أبرمت برعاية الاتحاد الأوروبي، بل كذلك بالتعاون الثنائي بيننا وبين المملكة المتحدة".

واعتبر أن "بريطانيا لا تحترم التزاماتها بشأن "بريكست" ولا يمكن التسامح معها، محذرا أن التعاون الثنائي بين البلدين "في خطر".

المصدر: "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا