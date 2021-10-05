شرطة سلوفينيا تشتبك مع محتجين قبل قمة أوروبية مقررة غدا

عشية قمة كبرى للاتحاد الأوروبي، أطلقت الشرطة اليوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة في عاصمة سلوفينيا ليوبليانا.

ويعارض مئات المحتجين الإجراءات الحكومية الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، وهذا هو ثالث احتجاج من نوعه في ليوبليانا في غضون شهر.

يشار إلى أن الاحتجاج ليس مرتبطا بشكل مباشر بقمة الاتحاد الأوروبي، لكن يبدو أن قادة الاحتجاج سعوا للحصول على مزيد من اهتمام وسائل الإعلام التي تغطي الحدث.

وفي المكان الذي ستعقد فيه قمة الأربعاء وضعت الشرطة السلوفينية نقاط تفتيش وقيدت المرور والحركة على بعد أميال قليلة من العاصمة.

وتم اعتقال أحد قادة الاحتجاج، بينما منعت الشرطة نحو 30 حافلة من جلب المتظاهرين من المدن السلوفينية الأخرى، كما حلقت مروحية تابعة للشرطة فوق وسط العاصمة، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بينما كان المتظاهرون يحاولون السير وسط مدينة ليوبليانا.

وقد أدخلت السلطات السلوفينية قواعد صارمة لاستخدام تصاريح كوفيد-19، بما في ذلك الذهاب إلى العمل في جميع الشركات التي تديرها الدولة، ويجب أن يظهر الأشخاص أنهم إما تم تطعيمهم بالكامل أو أنهم خضعوا لاختبار PCR.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا فاشية كورونا" وطالبوا بحقوق متساوية لكل من تم تطعيمهم ومن لم يتم تطعيمهم.

المصدر: AP