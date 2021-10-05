ستولتنبيرغ: الناتو مع الحفاظ على علاقات مع روسيا لأننا لا نريد حربا باردة
Reuters NTB/Torstein Boee/via REUTERS
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أعرب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ اليوم الثلاثاء عن قناعته بضرورة محافظة الحلف على علاقات مع روسيا، تحسبا من عودة حقبة الحرب الباردة أو سباق تسلح جديد.
وقال ستولتنبيرغ في كلمة ألقاها في جامعة جورج تاون بواشنطن: "أعتقد أن علينا إبقاء التواصل مع روسيا لأننا لا نريد لا حربا باردة جديدة ولا سباق تسلح".
مع ذلك فقد أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن العلاقات بين الناتو وروسيا انخفضت إلى أدنى حد منذ انتهاء "الحرب الباردة" أواخر ثمانينات القرن الماضي.
المصدر: "نوفوستي"
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