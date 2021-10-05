بلينكن: أمامنا فرصة خلال محادثات باريس الحالية لمناقشة إعادة بناء الثقة مع فرنسا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "أمامه فرصة خلال محادثات في باريس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة استعادة ثقة فرنسا بالولايات المتحدة".

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وجاء ذلك وقبيل محادثات بلينكن مع نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان، حيث أجاب وزير الخارجية الأمريكي على سؤال حول كيفية طمأنة الفرنسيين إلى أن الولايات المتحدة يمكن الوثوق بها، وأوضح قائلا: "ستكون أمامنا فرصة للحديث لاحقا".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية كانت قد قالت إنها "تلقت طعنة في الظهر من قرب حلفائها المقربين وإن التئام الجراح سيستغرق وقتا"، بعد أن أدى اتفاق (أوكوس) بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا إلى إلغاء عقد دفاعي فرنسي مع كانبيرا قيمته 40 مليار دولار للحصول على غواصات فرنسية، سخبت على إثره باريس سفيرها من واشنطن لفترة وجيزة بسبب المشكلة، قبل أن يتحدث الرئيسان الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والأمريكي، جو بايدن، تليفونيا ويتفقا على إجراء مشاورات متعمقة.

المصدر: "رويترز"