 
مباشر
عاجل
ماكرون يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بلينكين لأول مرة بعد أزمة الغواصات النووية

بلينكن: أمامنا فرصة خلال محادثات باريس الحالية لمناقشة إعادة بناء الثقة مع فرنسا

أخبار العالم

بلينكن: أمامنا فرصة خلال محادثات باريس الحالية لمناقشة إعادة بناء الثقة مع فرنسا
Reuters POOL
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfpk

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "أمامه فرصة خلال محادثات في باريس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة استعادة ثقة فرنسا بالولايات المتحدة".

إقرأ المزيد
السفير الفرنسي يعود إلى واشنطن بعد أزمة
السفير الفرنسي يعود إلى واشنطن بعد أزمة "صفقة الغواصات" مع أستراليا

وجاء ذلك وقبيل محادثات بلينكن مع نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان، حيث أجاب وزير الخارجية الأمريكي على سؤال حول كيفية طمأنة الفرنسيين إلى أن الولايات المتحدة يمكن الوثوق بها، وأوضح قائلا: "ستكون أمامنا فرصة للحديث لاحقا".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية كانت قد قالت إنها "تلقت طعنة في الظهر من قرب حلفائها المقربين وإن التئام الجراح سيستغرق وقتا"، بعد أن أدى اتفاق (أوكوس) بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا إلى إلغاء عقد دفاعي فرنسي مع كانبيرا قيمته 40 مليار دولار للحصول على غواصات فرنسية، سخبت على إثره باريس سفيرها من واشنطن لفترة وجيزة بسبب المشكلة، قبل أن يتحدث الرئيسان الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والأمريكي، جو بايدن، تليفونيا ويتفقا على إجراء مشاورات متعمقة.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا