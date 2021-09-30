السفير الفرنسي يعود إلى واشنطن بعد أزمة "صفقة الغواصات" مع أستراليا

عاد السفير الفرنسي في الولايات المتحدة، فيليب إيتيين، إلى واشنطن، بعد استدعائه لبلاده للتشاور، على خلفية الأزمة في العلاقات الفرنسية الأمريكية بسبب صفقة الغواصات.

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وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية بأن السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة وصل إلى مطار واشنطن، لكنه رفض التحدث مع الصحفيين.

وأعلنت فرنسا في 17 سبتمبر الجاري أنها تستدعي سفيرها من الولايات المتحدة بعد أن ألغت أستراليا صفقة الغواصات معها بقيمة مليارات اليورو. وبدلا من هذا العقد شكلت أستراليا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا كتلة "أوكوس" العسكرية الجديدة، كما اتفقت مع الولايات المتحدة على توريد غواصات نووية أمريكية بدلا من الغواصات الفرنسية التقليدية.

ووافقت فرنسا على إعادة سفيرها إلى الولايات المتحدة وبدء مشاورات حيوية معها لتطبيع العلاقات الثنائية بعد المكالمة الهاتفية بين رئيسي البلدين. ومن المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لقاء مع نظيره الفرنسي، إيمانوئيل ماكرون، في أكتوبر القادم.

المصدر: نوفوستي