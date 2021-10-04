رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث خلال مراسم تنصيبه عن رؤيته لسد النهضة

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، تصميم حكومته على إكمال بناء وتشغيل سد النهضة الكبير واستخدامه للأغراض المحددة له.

وقال آبي، في كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيبه لتولي منصب رئيس الوزراء لولاية ثانية، إن سد النهضة الكبير سيلعب دورا حاسما في التكامل الإقليمي وتعزيز علاقات حسن الجوار إضافة إلى الفوائد المتعددة الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني.

وأضاف آبي: "يمثل نهر أباي (النيل الأزرق) أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، الإثيوبيين، نهيك عن فوائدها الاقتصادية. أباي رمز لصعودنا ومظهر يؤكد قدرتنا على النهوض بأنفسنا".

وقال رئيس الوزراء: "جميع الإثيوبيين ملتزمون بإكمال السد من خلال المساهمة من دخلهم الصغير".

وشدد على أنه سيتم إكمال بناء السد وتشغيله بنجاح، مشيرا إلى أن إثيوبيا جاهزة دائما لاتباع نهج متبادل المنفعة مع دول الجوار وتسعى إلى تعزيز التكامل الإقليمي.

وأدى آبي، الاثنين، اليمين الدستورية ليستمر في منصب رئيس الوزراء الإثيوبي لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار وقد يكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، بينما تصاعد التوتر حول في الأشهر الماضية بعد بدء أديس أبابا تشغيل المنشأة.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده.

المصدر: "وكالة الأنباء الإثيوبية" + وكالات