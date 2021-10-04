بكين تنفي وجود عسكرييها في قاعدة باغرام الجوية الأفغانية

نفى السفير الصيني لدى كابل وانغ يو، اليوم الاثنين تقارير عن وجود عسكريين صينيين في قاعدة باغرام الجوية الكبيرة في ولاية باروان الأفغانية.

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ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن الدبلوماسي قوله إن الأشخاص الواقفين وراء هذه الإشاعات يسعون لتحقيق "أغراضهم الخفية".

وفي وقت سابق كشف تاج الدين سروش الصحفي في قناة "إيران إنترنشنال" التي تبث من لندن، أن مصادر له في قاعدة باغرام رصدت هبوط طائرات عسكرية هناك. وذكر الصحفي عبر "تويتر" أنه كانت هناك تقارير عن رصد وجود "صينيين" في القاعدة، لكنه أشار إلى أن ممثلي حركة "طالبان" نفوا صحتها.

Sources in Bagram say they have seen military planes are landing at Bagram airbase. Earlier reported that some Chinese are seen there either but the Taliban denied it. Bagram was the beggest US base in Afghanistan and at least 3 US president visited during the last 20 years. — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) October 3, 2021

وكانت نيكي هايلي، المندوبة السابقة لواشنطن لدى الأمم المتحدة، توقعت مطلع الشهر الجاري أن تتخذ الصين محاولة لبسط سيطرتها على قاعدة باغرام الجوية التي غادرتها القوات الأمريكية في يوليو الماضي ضمن مغادرتها من أفغانستان.

المصدر: "إنترفاكس"