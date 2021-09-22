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طالبان تؤكد على أهمية علاقاتها مع روسيا والصين وباكستان

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طالبان تؤكد على أهمية علاقاتها مع روسيا والصين وباكستان
Sputnik
صورة من الأرشيف
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أكد ممثلو حركة "طالبان" خلال مشاورات مع مسؤولين روس وصينيين وباكستانيين، في كابل، جرت يومي 21 و22 الشهر الجاري، على إيلاء الحركة أهمية خاصة للعلاقات مع الدول الثلاث.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن ممثلين عن الرئيس الروسي، ووزارة الخارجية الصينية، ورئيس الحكومة الباكستانية، أجروا مشاورات مع حركة "طالبان" في كابل.

وأكد بيان الخارجية الروسية أن "طالبان أكدت الاهتمام الخاص بتعزيز العلاقات مع روسيا والصين وباكستان، وأكدت على الدور المسؤول للدول الثلاث في تعزيز السلام والأمن في أفغانستان".

واتفق المبعوثون الخاصون لروسيا والصين وباكستان على ضرورة مواصلة التنسيق والاتصالات البناءة من أجل دعم الاستقرار في أفغانستان والمنطقة.

المصدر: تاس

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