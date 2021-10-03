مقتل 8 أشخاص جراء اشتباكات اندلعت بعد زيارة مسؤولين حكوميين إلى ولاية أوتار براديش الهندية

قتل 8 أشخاص على الأقل في اشتباكات اندلعت في ولاية أوتار براديش الهندية بعد زيارة وزير الدولة للشؤون الداخلية أجاي ميشرا ونائب الوزير الأول للولاية كيشاف ماوريا إلى هناك.

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وكشفت قناة NDTV التلفزيونية الهندية أن الحادث وقع في منطقة أكيمبور خيري، حيث كان المزارعون المحليون يحتجون منذ صباح اليوم على زيارة المسؤولين رفيعي المستوى، الذين لا يدافعون عن مصالحهم، من وجهة نظر المتظاهرين.

وبدأت الاشتباكات بعد قيام سيارات من موكب وزير الدولة بدهس عدد من المحتجين، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم على الأقل. ورد المحتجون الغاضبون بإحراق عدد من السيارات.

ومنذ أواخر العام الماضي، يقيم آلاف من أعضاء اتحادات المزارعين والفلاحين الهندية مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، مطالبين بإلغاء قوانين الزراعة الجديدة.

ومع أن هذه القوانين تهدف رسميا إلى رفع مداخيل المزارعين عبر منحهم إمكانية بيع محاصيلهم في الأسواق عبر البلاد، إلا أن المحتجين يعتقدون أنها تخدم مصالح السماسرة قبل غيرهم، إلى جانب اعتقادهم أن التشريعات الجديدة ستقود إلى إلغاء السعر الأدنى المضمون لشراء المنتجات الزراعية.

وحتى الآن لم تفض المفاوضات المستمرة بين الطرفين إلى نتيجة، بسبب إصرار المزارعين على مطالبتهم بإلغاء القوانين الجديدة من جهة، واستعداد الحكومة لمناقشة تعديلات عليها فقط من جهة أخرى.

المصدر: "تاس"