مزارعون هنود يحتجون على قوانين الزراعة بالقرب من البرلمان

تظاهر أكثر من 200 مزارع اليوم الخميس بالقرب من البرلمان الهندي للاحتفال بثمانية أشهر من الاحتجاجات ضد القوانين الزراعية التي يقولون إنها ستدمر سبل عيشهم.

ووصل المتظاهرون، وهم يلوحون بالأعلام البيضاء والخضراء والبرتقالية، في حافلات ترافقها الشرطة من طريق سريع خارج نيودلهي حيث احتشد آلاف المزارعين منذ أواخر نوفمبر للتعبير عن غضبهم ضد ثلاثة قوانين أقرها البرلمان العام الماضي.

تسمح الشرطة لهم بالتجمع للاحتجاجات كل يوم حتى 9 أغسطس في جانتار منطار، المنطقة الرئيسية في نيودلهي للاحتجاجات بالقرب من البرلمان. تتزامن الاحتجاجات مع اجتماع النواب في جلسة البرلمان الموسمية.

وكان المحتجون وصلوا إلى العاصمة يوم 26 يناير الماضي عندما سار عشرات الآلاف من المزارعين وركبوا الجياد وقادوا الجرارات إلى نيودلهي. اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة لاقتحام القلعة الحمراء التاريخية، وقد أدت الاشتباكات مع الشرطة إلى مقتل متظاهر وإصابة المئات.

تقول حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن قوانين الزراعة ضرورية لتحديث الصناعة، لكن المزارعين يقولون إنها ستتركهم أكثر فقراً وتحت رحمة الشركات الكبرى.

المصدر: AP