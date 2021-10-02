مسلحون يقتلون عنصرين من "طالبان" ومدنيين اثنين شرقي أفغانستان

أعلن مسؤول في حركة "طالبان" الأفغانية أن "مسلحين قتلوا اثنين من مقاتلي الحركة ومدنيين اثنين في إطلاق نار بمدينة جلال آباد شرقي البلاد".

وقال محمد حنيف، المسؤول الثقافي بولاية ننغرهار المجاورة للمدينة إن "مسلحين قتلوا اثنين من مقاتلي طالبان ومدنيين اثنين في إطلاق نار بمدينة جلال آباد شرقي البلاد".

وأضاف أن "مدنيين آخرين أصيبا في الهجوم".

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والقتيلان هما سيد معروف سادات، المتحدث السابق باسم وزارة الزراعة في ننغرهار، وابن عمه.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن إطلاق النار، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يتمتع بوجود قوي في ننغرهار ويعتبر "طالبان" عدوا، أعلن في السابق عن عدة هجمات ضد الحركة، بما فيها عدة اغتيالات في جلال أباد.

ومنذ استيلاء طالبان على أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي، ازدادت هجمات مقاتلي داعش ضدهم. وأثار هذا الارتفاع شبح صراع أوسع بين الجماعتين المتطرفتين.

وقال متحدث باسم "طالبان" إن "مقاتلي الحركة أغاروا الجمعة على مخبأ لداعش شمال كابل، حيث قتلوا واعتقلوا عددا من المسلحين".

المصدر: "أسوشيتد برس"