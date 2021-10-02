إسبانيا.. سلطات جزيرة لا بالما تأمر السكان بالبقاء في المنازل وسط استمرار ثوران البركان (فيديو)
أمرت السلطات الإسبانية عدة آلاف من السكان في جزيرة لا بالما بالبقاء في المنازل بسبب تدهور جودة الهواء وسط استمرار ثوران بركان "كومبري فييخا".
وأصدرت خدمات الطوارئ أمر إغلاق مساء أمس الجمعة لسكان لوس يانوس دي أريداني وإل باسو، البلدتين الأكثر تضررا.
وقالت خدمات الطوارئ في بيان إن"الإغلاق الجديد هو نتيجة لأحوال الطقس... التي تمنع تبدد الغازات وتبقيها في مستويات منخفضة من الغلاف الجوي".
وأضافت أن الإغلاق سيؤثر على نحو 3500 شخص.
وطلبت السلطات من المتضررين البقاء في المنازل وإغلاق مصادر التدفئة وتكييف الهواء لمنع دخول الهواء الخارجي.
وسبق أن فرضت السلطات إغلاقا في مناطق سان بوروندون ومارينا ألتا ومارينا باخا ولا كونديسا.
وتم إجلاء نحو ستة آلاف شخص من منازلهم منذ بدء ثوران البركان في 19 سبتمبر.
ودمر البركان أكثر من 800 بناية في الجزيرة التي يقطنها نحو 83 ألف نسمة، وهي واحدة من أرخبيل جزر الكناري.
المصدر: "رويترز"
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