بالفيديو.. احتدام ثوران بركان "كومبري فييخا" في جزر الكناري

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نشرت وكالة "رابتلي" مشاهد جديدة تم تصويرها السبت 25 سبتمبر، تظهر احتدام ثوران بركان "كومبري فييخا" في جزر الكناري.

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المصدر: رابتلي