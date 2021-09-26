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بالفيديو.. احتدام ثوران بركان "كومبري فييخا" في جزر الكناري

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نشرت وكالة "رابتلي" مشاهد جديدة تم تصويرها السبت 25 سبتمبر، تظهر احتدام ثوران بركان "كومبري فييخا" في جزر الكناري.

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إغلاق مطار جزيرة لا بالما الإسبانية مع اشتداد ثوران بركان
إغلاق مطار جزيرة لا بالما الإسبانية مع اشتداد ثوران بركان "كومبري فييخا"

المصدر: رابتلي

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