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الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الجورجي على خلفية اعتقال سآكاشفيلي

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الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الجورجي على خلفية اعتقال سآكاشفيلي
Sputnik STRINGER
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استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفير الجورجي لدى كييف على خلفية اعتقال الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل سآكاشفيلي، الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضا وشغل مناصب عدة في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو في حديث لقناة "أوكرانيا 24"، يوم الجمعة، إنه تم استدعاء السفير "ليقدم معلومات".

وأوضح المتحدث في وقت لاحق، أن الجانب الأوكراني يرغب في الحصول على "معلومات رسمية بشأن أسباب وملابسات" توقيف سآكاشفيلي.

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من جهتها، نفت الخارجية الجورجية استدعاء سفيرها في كييف إلى الخارجية الأوكرانية.

يذكر أن الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل سآكاشفيلي عاد إلى جورجيا يوم الجمعة بعد 8 سنوات من إقامته في أوكرانيا، حيث حصل على الجنسية الأوكرانية وعمل في مختلف المناصب في أجهزة السلطة.

ويواجه سآكاشفيلي تهم تجاوز الصلاحيات وإهدار المال العام في عدة قضايا جنائية تم فتحها بحقه في جورجيا. وقد صدرت أحكام بالسجن غيابيا بحق الرئيس الجورجي الأسبق في بعض القضايا.

المصدر: "تاس"

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