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بريطانيا.. الشرطة توقف عشرات نشطاء مدافعين عن البيئة سدوا الطرق إلى مطار هيثرو

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بريطانيا.. الشرطة توقف عشرات نشطاء مدافعين عن البيئة سدوا الطرق إلى مطار هيثرو
Reuters Peter Cziborra
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في مظاهرة جديدة، سد نشطاء من جماعة مناهضة لتغير المناخ، اليوم الجمعة، طريقين مهمين مؤديين إلى أكبر مطار في بريطانيا، هيثرو، في العاصمة لندن.

وأعلنت منظمة Insulate Britain ("اعزلوا بريطانيا") المدافعة عن البيئة أن نحو 30 من نشطائها نظموا اعتصامين عند تقاطعين في الطريقين M4 بشمال لندن وM1 بغربها.

وأكدت صحيفة "غارديان" أن الاعتصامين في الطريقين المهمين أسفرا عن توقف حركة المرور مؤقتا إلى أكبر مطار في البلاد، ما استدعى غضب بعض السائقين.

وذكرت شرطة لندن على حسابها في "تويتر" أنها أوقفت 13 و17 ناشطا على التوالي في موقعي المظاهرتين.

ويعد ذلك عاشر حملة تنظمها Insulate Britain خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وأشارت المنظمة إلى أن عددا من المشاركين في مظاهرات اليوم سبق أن أوقفوا لمشاركتهم في حملات أخرى.

وعلى خلفية هذه المظاهرات، أصدر القضاء البريطاني الأسبوع الماضي أمرا يقضي بأن أي شخص يسد الطريق M25 (وهو طريق مهم آخر في المملكة المتحدة نظمت فيه عدد من المظاهرات مؤخرا) قد يدان بانتهاك حرمة المحكمة ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل عامين أو غرامة مالية غير محدودة.

غير أن Insulate Britain تصر على أنها ستواصل مظاهراتها ما لم تتعهد الحكومة بتوفير مواد عزل لنحو 29 مليون منزل في البلاد بحلول عام 2030، بغية الحد من استخدام الوقود الأحفوري ومكافحة الاحتباس الحراري.

المصدر: RT + "غارديان"

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