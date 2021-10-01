أوكرانيا: رجل يحاول الانتحار بالقرب من مكتب الرئيس زيلينسكي في كييف
Sputnik
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أفاد المكتب الصحفي للحراسة البلدية الأوكرانية أن رجلا مجهول الهوية حاول اليوم الجمعة الانتحار بالقرب من مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
وكتب المكتب على صحفته في "فيسبوك": "في مبنى مكتب الرئيس حاول... رجل مجهول (الانتحار). ومنعه رجال الأمن من عمل ذلك... ويتحدث الرجل حاليا مع المحققين".
وتعد الحراسة البلدية جزءا من دائرة الأمن التابعة لبلدية العاصمة الأوكرانية كييف وتقوم بضمان أمن الممتلكات الاجتماعية وحماية النظام العام في العاصمة الأوكرانية.
المصدر: نوفوستي
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