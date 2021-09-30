بلينكن يهنئ الشعب الصيني ويتحدث عن سعي الولايات المتحدة للتعاون

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الشعب الصيني بمناسبة الذكرى الـ72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى سعي الولايات المتحدة للتعاون معها.

إقرأ المزيد

وقال بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها اليوم الخميس: "أود أن أنقل باسم الولايات المتحدة الأمريكية تهنئتنا إلى شعب جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني في 1 أكتوبر".

وأضاف: "إذ تسعى الولايات المتحدة إلى التعاون من أجل تجاوز التحديات التي نواجهها، نتمنى لشعب جمهورية الصين الشعبية السلام والسعادة والازدهار في العام القادم".

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في السنوات الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وملف تايوان، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

المصدر: RT