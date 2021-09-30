إسرائيل.. إغلاق ميناء يافا بعد اكتشاف صاروخ في المياه

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السلطات الإسرائيلية بادرت صباح اليوم الخميس إلى إغلاق ميناء يافا، بعد اكتشاف صاروخ في المياه.

وأكدت وسائل إعلام، منها صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"جيروزاليم بوست"، أن غواصا أبلغ الشرطة أنه رصد صاروخا في المياه قرب الميناء، ما دفع السلطات إلى إغلاقه.

وأشارت التقارير إلى أن وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى الموقع ويتعامل خبراء متفجرات مع الحادث.

في غضون ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اكتشاف عبوة ناسفة في شجيرات قرب متنزه عام في يافا، وتم تفكيكها وفتح تحقيق في الحادث.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + "يديعوت أحرونوت"