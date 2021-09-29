الاتحاد الأوروبي يرصد 150 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين في تركيا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بصدد تخصيص 150 مليون يورو إضافية لبرنامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا.

وقال المجلس الأوروبي في بيان له إن "ممثلي الدول الأعضاء وافقوا على تقديم دعم إنساني إضافي للسوريين في تركيا من خلال تعديل ميزانية الاتحاد لعام 2021".

وأضاف أنه "سيتم تحويل تمويل إضافي بقيمة 149.6 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين في تركيا، التي تستضيف نحو 3.7 ملايين سوري على أراضيها".

ولفت إلى أن "المورد المذكور سيمول بطاقات الهلال الأحمر الموزعة على اللاجئين في تركيا ضمن إطار "برنامج الانسجام الاجتماعي" (صوي)".

وأضاف أن "البرنامج يحول مبالغ نقدية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الإيجار والمواصلات والغذاء والدواء والفواتير لـ1.8 مليون لاجئ في تركيا".

وأشار إلى أن "برنامج الانسجام الاجتماعي يعد أكبر برنامج مساعدات إنسانية في تاريخ الاتحاد الأوروبي".

المصدر: "الأناضول"