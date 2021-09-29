دراغي يعلن موعد قمة "العشرين" الاستثنائية حول أفغانستان

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن قمة مجموعة العشرين الاستثنائية حول أفغانستان، ستعقد في الـ12 من أكتوبر المقبل.

وقال دراغي خلال مؤتمر صحفي في روما إن دول الجوار الأفغاني ستشارك في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية، فضلا عن دول أخرى من بينها هولندا وإسبانيا وقطر ووكالات الأمم المتحدة، مشددا على أن الدول المجاورة لأفغانستان "معنية تماما بالأزمة الأفغانية وسيكون صوتها مسموعا".

وأعاد رئيس الوزراء الايطالي التأكيد على أن القمة الاستثنائية ستركز على المساعدات الإنسانية لـ"إنقاذ الأرواح وتجنب انفجار كارثة إنسانية" في أفغانستان، فضلا عن العمل "على ألا تصبح أفغانستان مجددا ملاذا للإرهابيين".

المصدر: "آكي"