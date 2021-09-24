دراغي: الأزمة الأفغانية لا يجب أن تصرف انتباهنا عن منطقة المتوسط

قال رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي إن "الاهتمام الذي نتابع به الوضع في أفغانستان وفي آسيا الوسطى يجب ألا يصرف انتباهنا عن عدم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ".

وفي مداخلة عبر دائرة الفيديو خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، أكد دراغي أنه "على وجه الخصوص، نحن ندعم عملية الانتقال في ليبيا من أجل حل مستدام وشامل للأزمة على المستوى المتعدد الأطراف والثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "الهدف هو استكمال المسار الذي خطه الليبيون أنفسهم لتجديد الإطار المؤسسي الوطني، بطريقة موحدة، دون تدخل خارجي وتحت رعاية الأمم المتحدة"، مشددا على أنه "يتعين على المجتمع الدولي العمل مع المؤسسات والشعب الليبي لتجاوز الجمود الراهن، حيث يجب أن نضمن إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار".

المصدر: "آكي"