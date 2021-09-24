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طالبان: نحن في غنى عن "غني" لكننا نريد الأموال

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طالبان: نحن في غنى عن
Sputnik
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قال ذبيح الله مجاهد، نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة، إن الحكومة لا تطالب بتسليم الرئيس الهارب أشرف غني الذي فر من البلاد بعد سيطرة الحركة على كابل.

 وشدد ذبيح الله مجاهد، على أن الحكومة الأفغانية الجديدة، تريد إعادة أموال الدولة التي أخذها غني معه.

وأضاف مجاهد، في حديث مع مراسل "نوفوستي": "لا، نحن لا نطالب بتسليم أشرف غني. لكن أشرف غني سرق أموال الدولة، ونحن نطالب باسترجاعها وإعادتها للمصارف، لأنها من أملاك الشعب ومن أملاك مصارفنا".

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غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد في أغسطس، بعد سيطرة طالبان على كابل، وبرر فراره برغبته في "منع وقوع مجزرة". وبعد ثلاثة أيام، ظهر غني في رسالة فيديو من الإمارات، وعد فيها بالعودة إلى وطنه.

المصدر: نوفوستي

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