المكسيك.. إصابة العشرات في مسيرة نسوية دعما للإجهاض

أصيب أكثر من 30 شخصا باشتباكات وقع خلال مسيرة نسوية دعما للحق في الإجهاض في العاصمة المكسيكية أمس الثلاثاء.

وذكرت مارسيلا فيغيروا، نائبة رئيس إدارة السلامة العامة بمدينة مكسيكو عبر "تويتر" نقلا عن خدمات الإنقاذ والطوارئ، أن 34 شخصا، بينهم 24 ضابطة شرطة وموظفة في دائرة الشؤون الداخلية وتسعة مدنيين، تعرضوا لإصابات جراء مسيرة جاء ضمن تظاهرت آلاف النساء في مختلف بلدان أميركا اللاتينية للاحتفال باليوم العالمي للعمل من أجل الوصول إلى "الإجهاض الآمن والقانوني".

والمسيرة في ميسيكو تخللتها أعمال شغب وتخريب، بينما حاولت مجموعة من المشاركات الأكثر عدوانية التقدم باتجاه القصر الوطني في المركز التاريخي للمدينة.

This #InternationalSafeAbortionDay we affirm the right to bodily autonomy for all. While we've seen setbacks (ahem, #Texas), we are lifting up a recent win for abortion rights in Mexico—& the grassroots organizing that led to it. @diramona_hgo#MareaVerdehttps://t.co/jv4zalFw6Y — Global Fund for Women (@GlobalFundWomen) September 28, 2021

A member of a feminist collective takes part in a protest on International Safe Abortion Day in Mexico City, Mexico September 28, 2021 pic.twitter.com/sVu8ThsTy5 — vtofighi (@vtofighi) September 29, 2021

27 policewomen injured in clashes with abortion rights activists in Mexico City (VIDEOS, PHOTOS) — RT World News https://t.co/rsGUkYzOHp — Jaun News (@NewsJaun) September 29, 2021

وكانت المحكمة العليا المكسيكية قد وافقت في أوائل سبتمبر على إلغاء تجريم الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وذلك بإجماع أعضائها الحاضرين للجلسة.

المصدر: وكالات