3 رجال وامرأة يحتلون السفارة الأفغانية في بروكسل

قالت صحيفة LeSoir البلجيكية، إن أربعة أفغان ثلاثة رجال وامرأة احتلوا مبنى السفارة الأفغانية في بروكسل لمدة ساعتين.

وذكر هؤلاء، أن هدف الفعالية مناشدة السلطات البلجيكية عدم الاعتراف بحكومة طالبان.

ونشر المشاركون في الحدث رسالة بالفيديو على تويتر، أوضحوا فيها أن العملية كانت سلمية، وتهدف إلى "لفت الانتباه إلى أهمية عدم الاعتراف بنظام طالبان كممثل شرعي للشعب الأفغاني".

وقال المحتجون: "نحن لن نعترف بالحكومة الانتقالية لطالبان، حتى تظهر حكومة شرعية في أفغانستان".

اقتحم الأفغان الأربعة حرم السفارة في الساعة 04:30 صباحا (05:30 بتوقيت موسكو)، وبحلول الساعة 06:30 (07:30 بتوقيت موسكو) قامت الشرطة بإخراجهم من هناك.

Афганцы прорвались на территорию посольства в 04:30 утра (05:30 мск), а уже к 06:30 (07:30 мск) были выведены оттуда полицией. Ранее в столице Бельгии прошли манифестации афганцев против движения "Талибан"*. В ходе недавней встречи глав МИД страны ЕС договорились не торопиться с признанием власти талибов, однако выразили готовность к ограниченному операционному сотрудничеству с ними. В свою очередь находящийся под санкциями ООН и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Мутаки заявил, что представители движения "Талибан"* призвали сотрудников министерства иностранных дел и посольств за рубежом продолжить работу. * Запрещенная в России террористическая организация.

وفي وقت سابق، خرجت مظاهرات أفغانية مناهضة لطالبان في العاصمة البلجيكية.

المصدر: نوفوستي