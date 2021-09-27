بيسكوف: بوتين ولوكاشينكو ناقشا تواجد قوات الناتو في أوكرانيا

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تناولا أثناء محادثاتهما موضوع تواجد قوات حلف الناتو في أوكرانيا.

وردا على سؤال صحفي للتعليق على تصريح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي تحدث أنه والرئيس بوتين اتفقا على اتخاذ خطوات مشتركة للرد على نشر قوات حلف الناتو في الأراضي الأوكرانية، أجاب بيسكوف: "هذه هي الأعمال التي ستضمن المصالح الاستراتيجية وأمن دولتينا. كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يذكر أكثر من مرة موضوع التوسع المحتمل للبنية التحتية العسكرية لحلف الناتو في الأراضي الأوكرانية، وكان يقول إن هذا الوضع يتجاوز حدود تلك الخطوط الحمراء التي كان يتحدث عنها سابقا".

المصدر: نوفوستي