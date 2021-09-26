استطلاع: تراجع شعبية "البديل من أجل ألمانيا" في الانتخابات

أشارت الاستطلاعات إلى تراجع الدعم لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في الانتخابات العامة هذه السنة، مقارنة باستطلاع أجري قبل أربعة أعوام.

وأظهرت التوقعات القائمة على استطلاعات الرأي وفرز جزئي للأصوات يوم الأحد أن الحزب حصل على أقل من 11 بالمائة، في تراجع عن 12.6 بالمائة في 2017.

وفشل الحزب في إدراج مشكلته الأساسية، الهجرة، على أجندة حملته هذا العام.

ورغم النتيجة المتوقعة، صرح زعيم الحزب المشارك تينو تشروبالا بأنه "راض جدا" عن النتيجة، مرحبا بالخسائر التي تكبدتها كتلة المستشارة أنغيلا ميركل.

وقبل أربع سنوات كان حزب "البديل من أجل ألمانيا" قد أعلن أنه "سيطارد" ميركل التي قالت في 2018 إنها لن تترشح لولاية خامسة.

المصدر: "أسوشيتد برس"