هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب أكبر جزر الفلبين

ضربت هزة أرضية بقوة 5.7 درجة فجر الاثنين الجزيرة الرئيسية في الفلبين دون أن تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، حسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي ومسؤولين محليين.

ووقعت الهزة قبالة مقاطعة باتانغاس في جزيرة لوزون عند الساعة 1.12 صباحا بالتوقيت المحلي فيما استيقظ سكان العاصمة مانيلا المجاورة على اهتزاز مبانيهم.

وسجلت الهزة على عمق 98 كيلومترا وحذرت وكالة الزلازل المحلية من وقوع أضرار وهزات ارتدادية.

وقال خوسيه كلايد يايونغ المسؤول في إدارة الكوارث في مدينة تاغايتاي في مقاطعة كافيت المجاورة إن الهزة كانت قوية وحتى الآن لم تقع حوادث غير متوقعة مرتبطة بالزلزال".

المصدر: أ ف ب