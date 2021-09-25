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إيطاليا.. اندلاع حريق في مبنى سكني بميلانو

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إيطاليا.. اندلاع حريق في مبنى سكني بميلانو
Globallookpress
حريق في إيطاليا -أرشيف-
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اندلع حريق مساء السبت في مبنى سكني غربي مدينة ميلانو الإيطالية، حسب ما نقلته صحيفة "لا ريبوبليكا".

وأجلى رجال الإطفاء حوالي 100 من السكان إثر الحريق الذي لم تحدد أسبابه بعد، كما لم يتم تسجيل إصابات، فيما احترقت شقتان بالكامل.

وفي أغسطس المنصرم، اندلع حريق في مبنى مكون من 15 طابقا بالمدينة أدى إلى تصاعد كمية كبيرة من الدخان في مناطق واسعة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أيضا.

المصدر: "تاس"

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