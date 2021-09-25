رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق يكشف اسم شخص "لن ينساه" بين من أشرف على اغتيالهم

كشف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق مائير بن شبات عن اسم شخص "لن ينساه"، من بين الذين أشرف على عمليات اغتيالهم في قطاع غزة.

وفي حديثه مع "يسرائيل هيوم"، وجهت له الصحيفة السؤال التالي: "إن الأصدقاء الذين يعرفونك من الخدمة يقولون إنك شاركت في 200 عملية مكافحة إرهاب. أخبرنا عن شخص تتذكره بشكل خاص؟".

ورد بن شبات بالقول "كان هناك الكثير، لم أعدهم، كان من بينهم صلاح شحادة وعبد العزيز الرنتيسي وآخرون، ولكن هناك شخص لن أنساه".

وأضاف "كان هذا هو اليوم الذي أخذت فيه زوجتي إلى غرفة الولادة في 9 أبريل 2003، عندما وصلنا إلى مستشفى برزيلاي تلقيت مكالمة من المقر العام للشاباك وعلمت أنهم حددوا مكان سعد العرابيد، شريك محمد ضيف، وأحد كبار قادة حماس".

وتابع "طلبت مني زوجتي البقاء معها، لكنني اضطررت إلى المغادرة. اغتيل العرابيد بصاروخ طائرة أطلقت على السيارة التي كان يستقلها".

ولفت بن شبات إلى أن اغتيال العرابيد أخذ طابعا شخصيا أيضا "لأنه كان أحد المسؤولين عن مقتل المقدم مئير مينتس الذي كان صديقا لي في الجيش".

المصدر: "يسرائيل هيوم"