"كوميرسانت": روسيا وضعت شرطا لمنح تأشيرة لنولاند

قالت صحيفة "كوميرسانت"، إن نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، قد تزور روسيا في أكتوبر، ولكن موسكو خلال منحها تأشيرة، تأمل بخطوات أمريكية مماثلة.

ووفقا لمصادر الصحيفة، يدور الحديث عن إلغاء القيود المفروضة على بعض الدبلوماسيين الروس، ولا سيما للمختص في إدارة منع الانتشار وتحديد الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية قسطنطين فورونتسوف، الذي لم يتم إصدار تأشيرة أمريكية له منذ خريف عام 2019. ولم يحصل على تأشيرات أمريكية كذلك 13 شخصا، بما في ذلك من وزارتي الخارجة والدفاع ووكالة "روس كوسموس".

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في وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن نولاند تعتزم زيارة موسكو، وأنها ستجري محادثات مع نائبي وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف وأندريه رودنكو، وكذلك مع نائب رئيس الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك.

المصدر: نوفوستي