البيت الأبيض: بايدن لن يلجأ للامتياز التنفيذي للاطلاع على سجلات ترامب المتعلقة بأحداث الـ6 من يناير

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس جو بايدن لن يلجأ إلى الامتياز التنفيذي للاطلاع على سجلات الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلقة بالتحقيق في اقتحام الكابيتول.

وقالت بساكي: "لقد توصل الرئيس إلى أنه لن يكون من المناسب تأكيد الامتياز التنفيذي".

وفي وقت سابق اليوم، استدعت لجنة في الكونغرس الأمريكي 4 مقربين من ترامب للشهادة حول ما قاله وما فعله يوم اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول في الـ6 من يناير الماضي.

ولجنة التحقيق الخاصة يسيطر عليها الديمقراطيون ووصفها ترامب بأنها متحيزة، ومهتمة خصوصا بمارك ميدوز مدير موظفي إدارة ترامب.

وكتب النائب الديمقراطي بيني تومسون الذي يترأس اللجنة في رسالة إلى ميدوز: "يبدو أنك كنت مع الرئيس ترامب أو قربه في 6 يناير، وكانت لديك اتصالات معه وآخرين في ذلك اليوم بشأن الأحداث في مبنى الكابيتول، وشهدت أحداث ذلك اليوم".

وبين شركاء ترامب الآخرين الذين استدعتهم اللجنة، ستيف بانون وكاشياب باتيل.

وتريد اللجنة منهم تقديم مجموعة من الوثائق بحلول 7 أكتوبر والإدلاء بشهادتهم أمام الكونغرس.

المصدر: وكالات