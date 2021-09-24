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قرقاش: ميركل تغادر منصبها تاركة بصمة استثنائية في تاريخ ألمانيا

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قرقاش: ميركل تغادر منصبها تاركة بصمة استثنائية في تاريخ ألمانيا
Reuters Neil Hall
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أشاد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي بالقيادة الحكيمة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال توليها السلطة في بلادها.

وقال في تغريدة على "تويتر": "تنهي أنغيلا ميركل عهدها في قيادة المانيا تاركة إرثا غنيا وبصمة استثنائية، ومرسخة موقع بلادها الدولي".

وتابع: "كان لي شرف حضور أكثر من جلسة لها مع الشيخ محمد بن زايد، وتميزت علاقتهم بالثقة والأريحية".

وأكد قرقاش أن "ميركل ستدخل التاريخ الألماني الحديث من أوسع أبوابه كما دخله كونراد أديناور وهلموت كول".

وتستعد ميركل لمغاردة المسرح السياسي الألماني، حيث أعلنت أنها لن تنافس على ولاية خامسة في الانتخابات الوطنية المقرر في الـ26 من سبتمبر.

المصدر: RT

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