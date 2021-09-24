صحيفة: إيطاليا تفرج عن رئيس إقليم كتالونيا السابق كارليس بوتشديمون

قالت صحيفة "إلبايس" الإسبانية إن قاضيا إيطاليا سمح بالإفراج عن رئيس إقليم كتالونيا السابق كارليس بوتشديمون، اليوم الجمعة بعد اعتقاله في جزيرة سردينيا في الليلة السابقة.

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وأضافت الصحيفة: "لكن القاضي أمره بالبقاء في الجزيرة لحين حل مشكلاته القانونية".

ولكن محامي الزعيم الكتالوني السابق، قال لوكالة "رويترز" إن المحكمة لم تتخذ هذا القرار بعد.

وتم القبض على الرئيس السابق لحكومة كتالونيا كارليس بوتشديمون، أمس الخميس في مطار مدينة ألغيرو في سردينيا.

يشار إلى أن بوتشديمون، فر من العدالة الإسبانية منذ عام 2017، عندما غادر إسبانيا بعد استفتاء على انفصال كتالونيا.

المصدر: رويترز