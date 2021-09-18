احتجاج أمام الكابيتول الأمريكي دعما للمعتقلين على خلفية اقتحام الكونغرس

جرت السبت أمام مقر الكونغرس الأمريكي مظاهرات داعمة للملاحقين قضائيا في اقتحام الكابيتول، حيث خرج أنصار للرئيس السابق، دونالد ترامب، في احتجاجات لم تسفر عن حوادث.

وشارك في الاحتجاجات، حسب تقارير إعلامية، نحو 200 شخص مقابل مئات أفراد الشرطة الذين انتشروا حول مبنى الكونغرس الأمريكي حيث أعيد نصب سياج أسود بارتفاع 2.44 متر حول المبنى تمت إقامته سابقا بعد الهجوم ليظل هناك 6 أشهر.

وطالب المشاركون في المظاهرة المعنونة باسم "العدالة لمعتقلي 6 يناير" بمعاملة أكثر إنسانية مع الأشخاص المحتجزين في أعقاب أحداث اقتحام الكونغرس.

وتدخلت الشرطة عدة مرات لفض اشتباكات محدودة بين الداعمين للمعتقلين والمحتشدين بالقرب من الموقع رفضا لاحتجاج أنصار ترامب، لكن لم يتم تسجيل أي حوادث خطيرة.

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وقالت شرطة الكونغرس إنها اعتقلت 4 أشخاص منهم رجل مسلح بمسدس شوهد وسط الحشد، لكنها أضافت أنه "لم يتضح سبب وجوده في هذه المظاهرة".

وأخرجت شرطة مكافحة الشغب أحد المحتجين من داخل الحشد كان يربط سكينا كبيرا حول قدمه.

واقتحمت مجموعة كبيرة من أنصار الجمهوري ترامب، يوم 6 يناير، مقر الكونغرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، في حادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وعلى خلفية هذه التطورات أطلق الديمقراطيون في مجلس النواب عملية ثانية لعزل ترامب مع اتهامه بالتحريض على العنف، لكنها لم تنجح بسبب موقف مجلس الشيوخ.

المصدر: وكالات