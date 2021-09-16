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"سي إن إن": وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تخشى أعمال عنف خلال تجمع لدعم مقتحمي الكابيتول

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Globallookpress
مبنى الكابيتول
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أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن وزارة الأمن الداخلي تخشى وقوع أعمال عنف عشية ويوم تجمع حاشد في واشنطن لدعم المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير المنصرم.

ووفقا للشبكة، فقد حذرت قيادة الوزارة سلطات الولايات والمدن الأمريكية من أن الاستفزازات يمكن أن تأتي من المشاركين في المسيرة المتوقعة يوم 18 سبتمبر، كما يمكن أن تصدر من أشخاص لا يشاركونهم أفكارهم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول بأنه "من الأيام الأكثر غموضا في تاريخ البلاد واعتداء على الديمقراطية"، مضيفا أن الذين اقتحموا الكابيتول ليسوا محتجين بل إنهم "متمردون وإرهابيون داخليون".

وكان الكونغرس نظر في يناير الماضي في عزل ترامب من منصب الرئاسة على خلفية اتهامه بالتحريض على اقتحام الكابيتول الذي تعرض لهجوم أنصاره في اليوم الذي اجتمع فيه المشرعون لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن والتي تحدث ترامب عن تزويرها.

المصدر: "سي إن إن" + RT

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