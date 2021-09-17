الأمن المكسيكي يقتل 9 مسلحين في تبادل لإطلاق النار قرب الحدود

قتلت قوات من الجيش المكسيكي والشرطة تسعة 9 مسلحين مشتبه بهم، في تبادل لإطلاق النار معهم، بالقرب من الحدود المكسيكية-الأمريكية.

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وقالت حكومة ولاية كواويلا الحدودية الشمالية، إن ضباط شرطة الولاية تعرضوا لإطلاق نار أثناء قيامهم بدورية على طريق ترابي بجنوب غرب مدينة نويفو لاريدو الحدودية، أمس الخميس.

وأضافت حكومة الولاية أنها استدعت تعزيزات عسكرية لاحقت وقتلت المهاجمين بعد مواجهة معهم.

ومن بين السيارتين اللتين تم العثور عليهما في مكان الحادث، كانت إحداهما شاحنة مزودة بدروع من ألواح فولاذية محلية الصنع، وعادة ما تستخدم مثل هذه الشاحنات من قبل عصابات المخدرات في المنطقة.

وأكدت حكومة الولاية أنه تم العثور على 10 قطع من الأسلحة في الموقع، من بينها بندقية قنص من عيار 50.

المصدر: "أسوشيتد برس"