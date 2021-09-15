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المكسيك.. مسلحون يداهمون فندقا ويختطفون 22 أجنبيا

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المكسيك.. مسلحون يداهمون فندقا ويختطفون 22 أجنبيا
AP
المكسيك.. مسلحون يداهمون فندقا ويختطفون 22 أجنبيا (صورة من الأرشيف)
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حررت السلطات المكسيكية يوم الثلاثاء 22 أجنبيا معظمهم من كوبا وهايتي وفنزويلا اختطفهم مسلحون اقتحموا فندقا في ولاية سان لويس بوتوسي، حسب المدعي العام في المنطقة.

وقال مكتب المدعي العام إنه "بينما كان معظم الأجانب الذين تم إنقاذهم من هايتي وكوبا، وردت تقارير عن وجود بعض الفنزويليين بينهم، منهم ثلاثة قاصرين وسيدة حامل".

وأعلنت الشرطة أن المجموعة المسلحة حضرت إلى الفندق في 3 حافلات صغيرة واختفت بعد اختطاف الأجانب.

كما خطف المسلحون 16 مكسيكيا ونهبوا فندق "سول واي لونا" في ماتهوالا على بعد 195 كيلومترا شمالي مدينة سان لويس بوتوسي عاصمة المنطقة.

وقال أرتورو جارزا هيريرا المدعي العام للولاية إنه تم الإفراج عن المكسيكيين في وقت سابق.

المصدر: وكالات

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