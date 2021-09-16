قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي يوافقون على خطة لتجهيز القوات المشتركة بالأسلحة الحديثة

وافق قادة منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" على خطة لتجهيز القوات الجماعية التابعة للمنظمة بالأسلحة الحديثة.

ووقع قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في ختام القمة التي انعقدت، اليوم الخميس، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه، على إعلان فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان ينص على تحديد خطة توزيع القوات التابعة للمنظمة في آسيا الوسطى.

كما نص الإعلان على خطة لإنشاء شرطة ومحاكم عسكرية.

وجاء في الوثيقة أن "رؤساء الدول وافقوا على خطة لتزويد قوات الرد السريع الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بأسلحة حديثة ومعدات عسكرية خاصة".

وشدد الإعلان على أن "هذه وثيقة مهمة للغاية وفي الوقت المناسب، وسيسمح تنفيذها بالارتقاء بمستوى القوات الجماعية".

المصدر: نوفوستي