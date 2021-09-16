سيئول تطلق أول صاروخ فضائي محلي يعمل بالوقود الصلب بحلول 2024

تعتزم كوريا الجنوبية تطوير وإطلاق صاروخ فضائي محلي يعمل بالوقود الصلب بحلول عام 2024، وفقا لما أفاد به مسؤولون اليوم، وذلك بعد الاختبار الناجح لمحرك الصاروخ في يوليو الماضي.

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وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن وكالة تطوير الدفاع الحكومية أجرت بنجاح اختبار احتراق محرك الوقود الصلب لصواريخ الفضاء في موقع الاختبار في مدينة تايان الغربية في 29 يوليو الماضي.

وتم تصميم المحرك الجديد لوضع أقمار صناعية صغيرة في مدار فضائي منخفض، والذي من المتوقع أن يطور قدرات المراقبة العسكرية.

وتم إجراء اختبار المحرك بعد عام من اتفاق بين سيئول وواشنطن على رفع القيود المفروضة منذ عقود على استخدام سيئول للوقود الصلب لإطلاق صواريخ فضائية، بموجب مراجعة "الإرشادات الصاروخية".

وقد تم رفع المبادئ التوجيهية بالكامل في مايو الماضي، ما مهد الطريق أمام كوريا الجنوبية لتطوير وامتلاك صواريخ باليستية بمدى أقصى 800 كيلومتر.

وقالت الوزارة في بيان: "لقد قمنا بتأمين التكنولوجيا الأساسية اللازمة للصواريخ الفضائية التي تعمل بالوقود الصلب، والتي كانت مقيدة بسبب إرشادات الصواريخ المتفق عليها بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يساهم هذا بشكل كبير في تعزيز قدراتنا الدفاعية الفضائية".

وتخطط كوريا الجنوبية لإطلاق صاروخ فضائي محلي يعمل بالوقود الصلب من مركز نارو الفضائي في غوهينغ، على بعد 470 كيلومترا جنوب سيئول، بحلول عام 2024 تقريبا.

وتستعد سيئول حاليا لإطلاق أول صاروخ فضاء محلي باسم "نوري" باستخدام المحركات السائلة، الشهر المقبل.

ومقارنة بالمركبات الفضائية التي تستخدم المحركات السائلة، من المعروف أن الصواريخ التي تستخدم الوقود الصلب، أسرع وأكثر بساطة وفعالية من حيث التكلفة عند الإطلاق، وفقا لوزارة الدفاع الكورية.

المصدر: "يونهاب"